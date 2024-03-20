«Трактор» сенсационно ведет 2:0 в противостоянии с «Динамо». На проход бело-голубых в следующий раунд коэффициент уже 2.88

20 марта в Челябинске состоится третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором «Трактор» сыграет с московским «Динамо». Встреча пройдет на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также на НТВ+ и онлайн-сервисе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 16.45 мск. Счет в серии неожиданный — 2-0 в пользу «Трактора».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что третий матч серии останется за «Динамо». На победу лучшей команды регулярного чемпионата в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, что примерно 45% вероятности исхода. Ничья котируется за 4.20 (21%), успех «Трактора» — за 2.90 (34%).

На то, что хозяева снова не уступят по итогам трех периодов, предложено поставить за 1.73.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.84, ТМ 4.5 — в 1.97. В четырех последних очных матчах соперники забрасывали не менее шести голов.

Если «Динамо» забросит дважды быстрее противника, сыграет пари за 2.03.

Выигрыш команды Алексея Кудашова с учетом овертайма идет за 1.70, коллектива Алексея Заварухина — за 2.16.

После двух побед на старте серии шансы «Трактора» на выход в полуфинал Кубка Гагарина сильно повысились и оцениваются коэффициентом 1.44. На «Динамо» — 2.88.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Динамо» Москва

Ну не может так быть, чтобы лучшая команда сезона, которая достаточно уверенно в первом раунде разобралась с минским «Динамо», всухую проиграла «Трактору». Челябинцы и сами оказались хороши в противостоянии с «Салаватом», но все-таки не идеальны, а по ходу регулярного чемпионата отдали бело-голубым оба матча.

У москвичей фактически не осталось права на ошибку. Поражение в третьей встрече поставит их на грань вылета из Кубка Гагарина, где они в этом сезоне реально способны бороться за победу. Думается, в этот раз они сделают все возможное, чтобы выиграть, — тем более обе предыдущие игры были очень близкими, а возможности команды Кудашова позволяют ей рассчитывать на успех.

Рекомендуемая ставка: победа «Динамо» в матче за 1.70.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline