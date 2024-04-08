8 апреля пройдет четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом», в котором ярославцы могут обеспечить себе место в финале — они ведут в противостоянии 3:0. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд примерно равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.55, что около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за чуть большие 2.60 (37%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).

Победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.89, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.92.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.89, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1.5) — за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82.

Вероятность овертайма оценена в 3.90, обратный вариант идет за 1.26.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Локомотив»

Челябинцы уступили в первых трех встречах во многом из-за отлаженной обороны соперника: в семи из 10 игр плей-офф до серии с «Локомотивом» команда Алексея Заварухина забросила минимум три шайбы, в поединках с ярославцами пока не сделала этого ни разу. В этом противостоянии «Трактор» лишь раз оформил 30 бросков в створ, еще дважды остановился на 25, а в среднем в Кубке Гагарина попадает в рамку только 24,5 раза за три периода. Железнодорожники защищаются лучше всех в турнире: получают в свои ворота в среднем 1,8 гола за 60 минут — больше ни у кого нет меньше двух.

Рекомендуемая ставка: «Трактор» ТМ бросков в створ 29.5 за 1.77.

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