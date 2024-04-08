Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Трактор» — «Локомотив»: у железнодорожников лучшая оборона в плей-офф

Прогноз на матч Кубка Гагарина «Трактор» — «Локомотив» 8 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Артур Каюмов («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram
Telegram Дзен

8 апреля пройдет четвертый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом», в котором ярославцы могут обеспечить себе место в финале — они ведут в противостоянии 3:0. Игра пройдет в Челябинске на «Арене Трактор» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», KHL и KHL Prime, а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Джуд Беллингем и&nbsp;Фил Фоден (сборная Англии). Главные надежды в атаке «Реала» и «Сити» — молодые британцы. Беллингем тащит «Мадрид», Фоден загнал в тень Холанна

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд примерно равные шансы на успех: триумф хозяев в основное время доступен с котировкой 2.55, что около 38% вероятности. Выигрыш гостей можно взять за чуть большие 2.60 (37%), коэффициент на ничью — 3.90 (24%).

Победа «Трактора» с учетом овертайма и серии буллитов предложена за 1.89, этот рынок на «Локомотив» дан за 1.92.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.89, Ф2(0) — за 1.92;

• Ф1(-1.5) — за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.82.

Вероятность овертайма оценена в 3.90, обратный вариант идет за 1.26.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). Может ли Хави передумать и остаться в «Барсе»? В раздевалке каталонцев считают, что да — уж слишком хорошо идут дела весной

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Локомотив»

Челябинцы уступили в первых трех встречах во многом из-за отлаженной обороны соперника: в семи из 10 игр плей-офф до серии с «Локомотивом» команда Алексея Заварухина забросила минимум три шайбы, в поединках с ярославцами пока не сделала этого ни разу. В этом противостоянии «Трактор» лишь раз оформил 30 бросков в створ, еще дважды остановился на 25, а в среднем в Кубке Гагарина попадает в рамку только 24,5 раза за три периода. Железнодорожники защищаются лучше всех в турнире: получают в свои ворота в среднем 1,8 гола за 60 минут — больше ни у кого нет меньше двух.

Рекомендуемая ставка: «Трактор» ТМ бросков в створ 29.5 за 1.77.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

0
Читайте также
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Тренер «Трактора» Заварухин угрожает игроку «Локомотива» Шалунову
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 7 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

«Химки» — «Арсенал»: туляки не пропускали в восьми турах подряд