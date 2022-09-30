30 сентября в КХЛ состоится матч середняков Восточной конференции — «Трактор» примет «Салават Юлаев». Игра состоится в Челябинске на «Трактор Арене», стартовое вбрасывание ожидается в 17.00 по московскому времени. В 16.50 мск на сайте matchtv.ru и на телеканале KHL Prime начнется прямая трансляция встречи.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Салават Юлаев» аутсайдером встречи. На победу уфимцев, которые выиграли недавний очный матч, можно поставить с высоким коэффициентом 3.20, это приблизительно 31% вероятности исхода. За 2.08 (48%) идет успех «Трактора» в основное время, ничья — за 3.80 (21%).

Поставив 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 60 минут, можно выиграть 3800 рублей, а чистая прибыль составит 2800 рублей.

Отличная котировка на то, что гости не проиграют, — 1.70.

Также можете взять победу «Салавата» с форой (+1.5) шайбы за 1.43. Ф1(-1.5) идет за 2.70.

«Трактор» в этом сезоне забросил уже 30 шайб за 12 игр, но и пропустила команда из Челябинска прилично — 33 раза. ИТБ1 (2.5) доступен за 1.86, ИТМ1 (2.5) — за 1.88. У гостей эти условия идут за 2.50 и 1.49 соответственно.

На то, что счет откроют хозяева, коэффициент — 1.69. Ставку в пользу гостей можно сделать за 2.10. Отсутствие голов оценено в горячими 45.0.

Есть несколько необычных, но интересных вариантов:

гол раньше двухминутного удаления идет за 3.00;

хет-трик — за 15.0;

разбитое стекло — за 20.0.

Прогноз и ставка на матч «Трактор» — «Салават Юлаев»

«Салават» шел на серии из трех побед, но в последнем матче кошмарно сыграл против «Ак Барса» — проиграл 0:3, хотя нанес больше бросков, чем соперник. Такой результат должен задеть и замотивировать команду Виктора Козлова обязательно набрать очки в следующей встрече, тем более победа вернет уфимцев в топ-4 на «Востоке».

Соперник в целом подходящий — «Трактор» был бит 3:2 всего 9 сентября. В той игре «Салават» тоже был значительно активнее оппонента и благодаря этому склонил чашу в свою пользу. Впрочем, у себя челябинцы будут опаснее — они выиграли три из пяти последних матчей. И все же класса гостей должно хватить, чтобы не проиграть в основное время.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.70.