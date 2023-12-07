7 декабря «Трактор» сыграет в КХЛ со СКА. Встреча состоится в Челябинске на «Трактор Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно увидеть на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

У СКА больше шансов победить в предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.38, что примерно 42% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (20%), успех «Трактора» — за 2.65 (38%).

На то, что хозяева не уступят по итогам трех периодов, котировка — 1.56.

Тотал больше 4.5 шайбы оценен в 1.87, ТМ 4.5 — в 1.93.

Если обе команды забросят хотя бы по два раза, сыграет коэффициент 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.70.

Триумф СКА с учетом ОТ и буллитов доступен за 1.82, «Трактора» — за 1.97.

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