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Сегодня, 17:45

«Тулуза» — «Монако»: возвращение Головина позитивно скажется на игре монегасков

Прогноз на матч лиги 1 «Тулуза» — «Монако» 20 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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20 декабря «Монако» Александра Головина проведет 17-й матч в этом сезоне лиги 1. Соперником монегасков станет участник плей-офф Лиги Европы «Тулуза». Встреча пройдет на стадионе «Мунисипаль» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она легально показана не будет.

Франция. Лига 1. 17-й тур
20 дек, 23:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Монако

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Монако» одержит победу в предстоящем матче. На победу гостей можно поставить за 1.86, это порядка 53% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (26%), триумф «Тулузы» — за 4.03 (21%).

Вариант, при котором фиолетовые не проиграют (1Х), оценен в 2.01.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.12. Восемь из 10 последних матчей между этими командами завершились через «верх».

Обмен голами доступен за 1.66, противоположный результат — за 2.19.

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Прогноз и ставка на матч «Тулуза» — «Монако»

«Монако» в предыдущем туре довольно сенсационно проиграл дома «Лиону» (0:1). В том матче не принимал участия Александр Головин, у которого был перебор желтых карточек. С ним команда выглядела совсем иначе и не забила впервые за три игры.

Предстоящую встречу с «Тулузой» российский полузащитник начнет в старте, а значит, монегаски получат дозу креатива. Она будет полезна против команды, которая будет много обороняться. Но даже это вряд ли поможет хозяевам набрать очки: они проиграли четыре из 10 последних матчей при четырех ничьих и всего двух победах, которые были добыты в Лиге Европы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.86.

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