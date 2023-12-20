20 декабря «Монако» Александра Головина проведет 17-й матч в этом сезоне лиги 1. Соперником монегасков станет участник плей-офф Лиги Европы «Тулуза». Встреча пройдет на стадионе «Мунисипаль» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России она легально показана не будет.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Монако» одержит победу в предстоящем матче. На победу гостей можно поставить за 1.86, это порядка 53% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (26%), триумф «Тулузы» — за 4.03 (21%).

Вариант, при котором фиолетовые не проиграют (1Х), оценен в 2.01.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.12. Восемь из 10 последних матчей между этими командами завершились через «верх».

Обмен голами доступен за 1.66, противоположный результат — за 2.19.

Прогноз и ставка на матч «Тулуза» — «Монако»

«Монако» в предыдущем туре довольно сенсационно проиграл дома «Лиону» (0:1). В том матче не принимал участия Александр Головин, у которого был перебор желтых карточек. С ним команда выглядела совсем иначе и не забила впервые за три игры.

Предстоящую встречу с «Тулузой» российский полузащитник начнет в старте, а значит, монегаски получат дозу креатива. Она будет полезна против команды, которая будет много обороняться. Но даже это вряд ли поможет хозяевам набрать очки: они проиграли четыре из 10 последних матчей при четырех ничьих и всего двух победах, которые были добыты в Лиге Европы.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.86.

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