8 сентября в квалификации Евро-2024 сойдутся лидеры группы D — Турция и Армения. Игра пройдет в Эскишехире на стадионе «Новый Эскишехир». Главный арбитр встречи итальянец Даниэле Орсато даст стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.35 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», а также онлайн-платформа «Okko Спорт».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на успех Турции можно с коэффициентом 1.32, что приблизительно 74% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 10.0 (9%), даже ничья предложена за гораздо меньшие 5.58 (16%).

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Соперники уже встречались в текущей кампании: в первом туре «Лунные звезды» сломили армян на их поле (2:1). Победами турков завершились вообще все три очных матча сборных в истории. Непоражение гостей в предстоящем поединке можно оформить за 3.55.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния включили только сухие виктории хозяев:

• 2:0 — за 5.68;

• 1:0 — за 6.44;

• 3:0 — за 7.39.

В марте оппоненты забили три мяча на двоих: тотал больше 2.5 гола в ближайшей разборке можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.22.

Рынок на обмен меткими выстрелами доступен за 2.14, обратный вариант предложен за 1.70.

Прогноз и ставка на матч Турция — Армения

Команды лидируют в группе D: турки в четырех турах набрали девять очков, армяне — шесть в трех. Также сборные — самые результативные в группе, настреляли уже по семь мячей. Оппоненты на двоих провели только одну безголевую игру — Турция уступила Хорватии (0:2). А в мартовской встрече соперники обменялись результативными ударами уже в первом туре. Также Турция и Армения немало пропустили (по пять раз) и на двоих выдали лишь один сухой матч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.14.

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