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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Турция — Португалия: где смотреть матч чемпионата Европы 22 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Турция — Португалия 22 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Арда Гюлер с партнером по сборной Турции.
Фото Global Look Press
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Лидеры группы F Турция и Португалия во втором туре сойдутся друг с другом после побед над Грузией (3:1) и Чехией (2:1) соответственно. Матч на легендарном дортмундском стадионе «Сигнал Идуна Парк» стартует в 19:00 по московскому времени. Главный арбитр — Феликс Цвайер из Германии. Прямую трансляцию с 18:00 покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа F
22 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Португалия

Букмекеры видят Португалию большим фаворитом: ее победа предложена с котировкой 1.60, что около 62% вероятности. Успех Турции можно взять за гораздо большие 5.60 (17%). Даже ничья выглядит более вероятной, коэффициент на «мирный» результат — 4.40 (21%).

Турки в первом туре ярко обыграли Грузию (3:1). Правда, эксперты все равно сомневаются в том, что в предстоящей встрече они смогут избежать поражения. Рынок (X1) на это представлен за 2.46.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество номинальных гостей:

• 1:0 и 2:0 — за 6.80;

• 1:1 — за 7.00.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

Условие «обе забьют» идет за 1.80, обратная опция оценена в 2.06.

Перспективный вариант на победу Португалии и тотал больше 1.5 гола можно оформить за 1.88.

Евро-2024
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Грузия — Чехия: где смотреть матч чемпионата Европы 22 июня 2024 года онлайн в прямом эфире