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Сегодня, 16:15

«Удинезе» — «Наполи»: где смотреть матч серии А 4 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Удинезе» — «Наполи» 4 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Фото Global Look Press
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4 мая в 33-м туре может решиться судьба скудетто: «Наполи» приедет в гости к «Удинезе». Поединок на «Дачия Арене» начнется со свистком рефери Розарио Абиссо в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21:40 мск.

Италия. Серия А. 33-й тур
04 мая, 21:45. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Наполи

Букмекерская компания Olimpbet не сомневается в победе неаполитанцев. На выигрыш команды Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.79, что соответствует 55% вероятности результата. Ничья идет за 3.82 (25%), а успех «зебр» оценен в 4.67 (20%).

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В прошлом туре «Салернитана» помешала «адзурри» завоевать скудетто в Неаполе. Верите, что «Удинезе» по силам остановить Хвичу и Осимхена еще раз? Опция 1Х доступна за 2.09.

Аналитики не определились, сколько раз судья покажет на центр: тотал больше 2,5 мяча предложен за 1.94, а ТМ 2,5 — за почти идентичные 1.92. Но в шести предыдущих очных поединках команды пробили «верх» по голам.

«Наполи» упустил победу в прошлом туре, пропустив на 84-й минуте. На точный укол в заключительную пятиминутку можно поставить за 1.92.

Виктор Линделеф и&nbsp;Алексис Макаллистер (&laquo;Брайтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: Гросс и Макаллистер помешают Тен Хагу побороться за топ-3 АПЛ

Самый возможный автор результативного удара — Виктор Осимхен. Мяч в исполнении нигерийца идет за 2.00.

Более того, в восьми из 10 прошлых встреч соперники обменялись выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.85, обратный рынок идет за 1.97.

По версии букмекерской компании Olimpbet, наиболее вероятный счет — 1:1. На него дали котировку 6.93.

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