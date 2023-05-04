4 мая в 33-м туре может решиться судьба скудетто: «Наполи» приедет в гости к «Удинезе». Поединок на «Дачия Арене» начнется со свистком рефери Розарио Абиссо в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21:40 мск.

Букмекерская компания Olimpbet не сомневается в победе неаполитанцев. На выигрыш команды Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.79, что соответствует 55% вероятности результата. Ничья идет за 3.82 (25%), а успех «зебр» оценен в 4.67 (20%).

Ставка в 1000 рублей на триумф хозяев принесет доход в 4670 рублей в случае благоприятного исхода.

В прошлом туре «Салернитана» помешала «адзурри» завоевать скудетто в Неаполе. Верите, что «Удинезе» по силам остановить Хвичу и Осимхена еще раз? Опция 1Х доступна за 2.09.

Аналитики не определились, сколько раз судья покажет на центр: тотал больше 2,5 мяча предложен за 1.94, а ТМ 2,5 — за почти идентичные 1.92. Но в шести предыдущих очных поединках команды пробили «верх» по голам.

«Наполи» упустил победу в прошлом туре, пропустив на 84-й минуте. На точный укол в заключительную пятиминутку можно поставить за 1.92.

Самый возможный автор результативного удара — Виктор Осимхен. Мяч в исполнении нигерийца идет за 2.00.

Более того, в восьми из 10 прошлых встреч соперники обменялись выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.85, обратный рынок идет за 1.97.

По версии букмекерской компании Olimpbet, наиболее вероятный счет — 1:1. На него дали котировку 6.93.