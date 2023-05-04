4 мая в 33-м туре серии А «Наполи» попытается оформить чемпионство в игре против «Удинезе». Встреча на «Дачия Арене» начнется по свистку арбитра Розарио Абиссо в 21:45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21:40 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet уверены в победе неаполитанцев. На успех парней Лучано Спаллетти предложен коэффициент 1.79, что соответствует 55% вероятности. Ничья оценена в 3.82 (25%), а триумф хозяев идет за 4.67 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3820 рублей, если команды не выявят сильнейшего.

В прошлом туре «Салернитана» помешала «адзурри» завоевать скудетто в Неаполе. Верите, что «Удинезе» по силам остановить Хвичу и Осимхена еще раз? Опция 1Х доступна за 2.09.

Аналитики не определились, сколько результативных ударов ждать: тотал больше 2,5 мяча предложен за 1.94, а ТМ 2,5 — за почти идентичные 1.92. Но в шести предыдущих очных поединках соперники пробили «верх» по голам.

Более того, в восьми из 10 прошлых встреч команды обменивались точными выстрелами. Опция «обе забьют» оценена в 1.85, обратный рынок идет за 1.97.

По версии букмекерской компании Olimpbet, наиболее вероятный счет — 1:1. На него дали котировку 6.93.

Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Наполи»

На финише сезона парни Спаллетти растеряли весь запал. «Адзурри» могли оформить чемпионство в прошлом туре, но «Салернитана» оказалась им не по зубам (1:1). Ситуация может повториться и против «Удинезе». На своем поле команда Андреа Соттиля не уступила в шести встречах подряд. При этом черно-белые отличились в каждом из 14 домашних поединков сезона.

Правда, история говорит в пользу «Наполи», который выиграл 13 из 14 прошлых столкновений с «Удинезе». К тому же клубы разделяют 10 строчек турнирной таблицы, что намекает на существенную разницу в классе. Но за последние семь матчей «Наполи» победил всего два раза, а три противостояния завершил вничью. Причем лишь однажды «адзурри» забили больше одного мяча.

Учитывая слабую результативность неаполитанцев и их нестабильную игру, стоит подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.16.

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