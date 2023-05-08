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«Удинезе» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 8 мая 2023 года

Прогноз на матч серии А «Удинезе» — «Сампдория» 8 мая 2023 года
Евгений Коростелев
«Сампдория».
Фото Global Look Press
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8 мая в 34-м туре чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Сампдория». Встреча пройдет на «Дачия Арене». Арбитр Никколо Барони даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» стартует с 19.25 мск.

Италия. Серия А. 34-й тур
08 мая, 19:30. Dacia Arena (Удине)
Удинезе
Сампдория

Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех черно-белых предложен коэффициент 1.54, что соответствует 63% вероятности результата. Ничья доступна за 4.37 (22%), а триумф гостей — за 6.36 (15%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 4370 рублей, если команды не выявят победителя.

«Сампдория» не проиграла в шести из восьми предыдущих столкновений с «Удинезе». На то, что «моряки» не уступят и на этот раз, доступна котировка 2.58.

Гости пропустили семь безответных мячей в двух прошедших встречах. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.

Команды огорчили друг друга в пяти из семи предыдущих матчей. На обмен голами можно поставить за 1.97, обратный рынок оценен в 1.84.

«Сампдория» не забила в двух турах подряд, а также не смогла поразить ворота «Удинезе» в первом круге (0:1). Отсутствие результативных ударов у «моряков» идет за 2.15.

Наиболее вероятный счет — минимальная победа черно-белых (1:0). На него доступна котировка 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Сампдория»

«Сампдория» — худшая команда серии А. Она заработала лишь 17 очков, а разница голов оказалась хуже всех в чемпионате (-39). В предпоследнем матче с «Фиорентиной» коллектив Деяна Станковича потерпел крупнейшее поражение в сезоне (0:5). В следующей игре против «Торино» команда вроде поборолась, однако на 94-й минуте пропустила второй мяч (0:2). Следующий сезон «моряки» на 99.9% начнут в серии B.

«Удинезе» — середняк, который тоже уже ни за что не борется. Клуб выдавал веселую игру в атаке весь сезон: у команды 43 забитых мяча, больше всех во второй десятке таблицы серии А. А еще парни Андреа Соттиля выдали мощную серию из семи домашних матчей без поражений. Правда, в игре против «Сампдории» «зебры» растеряли всех лидеров атаки из-за травм: Исаака Саксесса (1+6), Бето (10+1) и Дестини Удоджи (3+4).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сампдория
ФК Удинезе
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