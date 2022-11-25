Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

Уэльс — Иран: где смотреть матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года
Артем Белинин
Гарет Бэйл.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

25 ноября в матче второго тура группового этапа сыграют сборные Уэльса и Ирана. Матч стартует в 13.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 12.45 мск.

Чемпионат мира. Группа B
25 нояб, 13:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Уэльс
0:2
Иран

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами валлийцев. Поставить на Уэльс можно за 2.12, это примерно 47% вероятности. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Ирана — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что иранцы сделали выводы после разгрома и не уступят валлийцам, оформите ставку за 1.81.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.90.

В первом матче ЧМ при участии Ирана было забито восемь голов. Но эксперты все равно не ждут результативной встречи — на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.58.

Сердар Азмун. Уэльс — Иран: Азмун и Тареми воспользуются худой обороной валлийцев

Вариант «обе забьют» также почти исключен — коэффициент на него 1.66.

Гарет Бэйл забил в первом матче Уэльса на мундиале. Если ждете еще один подвиг от валлийца, поставьте на это за 1.51.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Уэльса — за 5.40;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная Уэльса по футболу
0
Читайте также
Иран обыграл Уэльс, но матч вновь использовали для политики: слезы фанатов и гимн, который шептали футболисты
«Только два игрока из моих современников могли забить так: Марадона и Месси». Два года без гения
Захарова ответила на слова жены Зеленского о готовности украинцев терпеть лишения
Ликвидировано открытое горение в ТЦ «Елоховский пассаж» в Москве
Путин поручил создать госресурс по воинскому учету к 2024 году
Что происходит с историческими объектами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 после первого тура группового этапа

Англия — США: прогноз на матч чемпионата мира 25 ноября 2022 года