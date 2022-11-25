Прямая трансляция матча чемпионата мира Уэльс — Иран 25 ноября 2022 года

25 ноября в матче второго тура группового этапа сыграют сборные Уэльса и Ирана. Матч стартует в 13.00 по московскому времени на стадионе «Ахмед бин Али», в прямом эфире его покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол». Старт трансляции — в 12.45 мск.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами валлийцев. Поставить на Уэльс можно за 2.12, это примерно 47% вероятности. Ничья доступна за 3.20 (31%), успех Ирана — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3200 рублей.

Если считаете, что иранцы сделали выводы после разгрома и не уступят валлийцам, оформите ставку за 1.81.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.47, Ф2(0) — за 2.90.

В первом матче ЧМ при участии Ирана было забито восемь голов. Но эксперты все равно не ждут результативной встречи — на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.58.

Вариант «обе забьют» также почти исключен — коэффициент на него 1.66.

Гарет Бэйл забил в первом матче Уэльса на мундиале. Если ждете еще один подвиг от валлийца, поставьте на это за 1.51.

Три наиболее вероятных точных счета:

• 1:0 в пользу Уэльса — за 5.40;

• 1:1 — за 6.20;

• 2:0 — за 8.00.