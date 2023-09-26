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Сегодня, 12:15

«Уфа» — «Торпедо»: где смотреть матч Кубка России 26 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Уфа» — «Торпедо» 26 сентября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Егор Бабурин.
Фото Официальный телеграм-канал «Торпедо»
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26 сентября в четвертом раунде Пути регионов Кубка России выступающая во второй лиге «Уфа» сыграет с представителем ФНЛ — московским «Торпедо». Матч пройдет в Уфе, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и IVI. Эфир стартует в 16.25 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд
26 сент, 16:30. Нефтяник (Уфа)
Уфа
Торпедо

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение «Торпедо». На победу «автозаводцев» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 62%. Ничья доступна за 3.60 (28%), успех «Уфы» — за 5.40 (10%).

Вариант «хозяева не проиграют» идет за 2.16. На счету уфимцев в противостоянии с черно-белыми две победы и четыре ничьи.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.08, ТМ 2.5 — в 1.64.

В десяти последних матчах с участием «Уфы» не было обмена голами. Условие «обе забьют» предложено за 2.12, «обе забьют — нет» — за 1.67.

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На два и более гола в исполнении «Торпедо» котировка — 1.87, на ИТМ2 (1.5) — 1.83.

Проход москвичей в следующий раунд можно взять за 1.32, уфимцев — за 3.10.

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