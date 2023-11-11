Завладеет ли Павлович временным поясом тяжеловесов? Где следить за поединком россиянина против Аспиналла

12 ноября в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» состоится турнир UFC 295, в главном поединке которого Иржи Прохазка сразится с Алексом Перейрой за титул в полутяжелом весе, а также Сергей Павлович оспорит с Томом Аспиналлом вакантный пояс в тяжелой категории. Первые поединки начнутся в 2.00 по московскому времени, бои основного карда — приблизительно в 6.00 мск. Павлович и Аспиналл выйдут в клетку не ранее 7.30 мск.

Посмотреть турнир в полном объеме в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч! Боец» и в онлайн-приложении UFC Fight Pass. Трансляция основного карда с 6.00 мск стартует на телеканале «Матч ТВ».

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что Павлович победит Аспиналла. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Успех британца доступен за 2.30 (38%), ничья — за 60.0 (1%).

На то, что поединок завершится нокаутом, котировка — 1.50. Эксперты уверены, что спортсмены не проведут в клетке и трех раундов — ТМ 2.5 раунда оценен в 1.26.

Что касается поединка Прохазки и Перейры, то здесь фаворитом считается бразилец. Победа Перейры оценена в 1.88, это порядка 51% вероятности. Триумф Прохазки идет за 1.96 (48%), ничья — за 50.0 (1%).

В этом противостоянии, как и в битве Павловича с Аспиналлом, высока вероятность победы нокаутом. Досрочный успех одного из спортсменов можно оформить за 1.46.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS