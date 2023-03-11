0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

UFC Fight Night 221 с участием Петра Яна, Александра Волкова и Никиты Крылова: где смотреть бои русских в США

Прямая трансляция UFC Fight Night 221 12 марта 2023 года
Артемий Кутейников
Петр Ян и Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

В ночь на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на арене The Theater at Virgin Hotels пройдет ивент UFC Fight Night 221. На турнире выступят сразу несколько россиян, а главным событием вечера станет бой с участием Петра Яна. Поединки главного карда запланированы на 2.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Эфир стартует в 23.00 мск.

Александр Волков. Александр Волков — Александр Романов: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

Ян подерется с грузином Мерабом Двалишвили. Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают россиянина огромным фаворитом боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. При этом к схватке Петр подходит на серии из двух поражений.

Ян — один из лучших ударников легчайшего веса (44% побед в карьере оформил нокаутами). Поставить на досрочную победу россиянина можно за 2.75. Его успех судейским решением идет за 2.25.

В соглавном поединке выступит тяжеловес Александр Волков — против него выйдет молдаванин Александр Романов. В этом бою эксперты считают россиянина андердогом: поставить на победу Драго можно с котировкой 2.24. При этом Волков находится на восьмой строчке тяжелого дивизиона, а его оппонент — только 14-й.

Петр Ян. Петр Ян — Мераб Двалишвили: прогноз на бой UFC 12 марта 2023 года

Досрочная победа от Александра доступна за 3.65. Волков редко доводит поединки до судейских решений — лишь в 26% случаев. Поставить на то, что россиянин выиграет предстоящую схватку после вердикта судей, можно за 4.30.

Перед Волковым в октагон против американца Райна Спэнна выскочит Никита Крылов. Россиянин — фаворит своего поединка: его триумф предложен с котировкой 1.60.

Крылов огромную часть боев закончил досрочно: 93% побед оформил нокаутами либо сабмишенами. Досрочный успех Никиты против Спэнна оценен в 1.86, успех по очкам — за 6.00.

2
0
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сибирь» завершила сезон
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Капризов выбыл на месяц
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Торпедо» бьется насмерть, три вратаря от Разина
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Никита Крылов — Райан Спэнн: Шахтеру могут помешать только проблемы со здоровьем