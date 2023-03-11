UFC Fight Night 221 с участием Петра Яна, Александра Волкова и Никиты Крылова: где смотреть бои русских в США

В ночь на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на арене The Theater at Virgin Hotels пройдет ивент UFC Fight Night 221. На турнире выступят сразу несколько россиян, а главным событием вечера станет бой с участием Петра Яна. Поединки главного карда запланированы на 2.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и онлайн-платформа UFC Fight Pass. Эфир стартует в 23.00 мск.

Ян подерется с грузином Мерабом Двалишвили. Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ считают россиянина огромным фаворитом боя: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.36. При этом к схватке Петр подходит на серии из двух поражений.

Ян — один из лучших ударников легчайшего веса (44% побед в карьере оформил нокаутами). Поставить на досрочную победу россиянина можно за 2.75. Его успех судейским решением идет за 2.25.

В соглавном поединке выступит тяжеловес Александр Волков — против него выйдет молдаванин Александр Романов. В этом бою эксперты считают россиянина андердогом: поставить на победу Драго можно с котировкой 2.24. При этом Волков находится на восьмой строчке тяжелого дивизиона, а его оппонент — только 14-й.

Досрочная победа от Александра доступна за 3.65. Волков редко доводит поединки до судейских решений — лишь в 26% случаев. Поставить на то, что россиянин выиграет предстоящую схватку после вердикта судей, можно за 4.30.

Перед Волковым в октагон против американца Райна Спэнна выскочит Никита Крылов. Россиянин — фаворит своего поединка: его триумф предложен с котировкой 1.60.

Крылов огромную часть боев закончил досрочно: 93% побед оформил нокаутами либо сабмишенами. Досрочный успех Никиты против Спэнна оценен в 1.86, успех по очкам — за 6.00.