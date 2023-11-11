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Сегодня, 12:00

Шевченко сразится за первый титул ATP. Умбер фаворит, но россиянин точно даст бой

Прогноз на матч ATP Метц Уго Умбер — Александр Шевченко 11 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Александр Шевченко.
Фото Global Look Press
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11 ноября во французском Метце состоится финал турнира ATP категории 250, в котором россиянин Александр Шевченко сразится с местным теннисистом Уго Умбером. Решающий матч начнется в 18.30 по московскому времени, в прямом эфире в России он показан не будет. Прежде теннисисты между собой не встречались.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet назначили фаворитом француза. Победа Умбера оценена коэффициентом 1.37, вероятность такого поворота событий — примерно 73%. Успех Шевченко котируется за 3.09 (27%).

Эксперты убеждены, что Уго окажется сильнее в двух сетах. Его триумф 2:0 идет за 1.99.

Если же вы ждете, что Александр возьмет хотя бы партию, оформите ФС2(+1.5) за 1.77.

Тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 22.5 — в 1.89.

Победа Шевченко с форой (+3.5) гейма предложена за 1.93. Если Умбер выиграет с разницей минимум в четыре гейма, сыграет коэффициент 1.86.

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Прогноз и ставка на матч Уго Умбер — Александр Шевченко

Шевченко поборется за первый титул в рамках ATP, но соперник его ждет очень непростой — левша Умбер сыграет перед родной публикой и получит серьезный энергетический заряд. Однако россиянин на этой неделе показывает очень скоростной и агрессивный теннис с элементами красоты: много укорачивает, меняет темп и тд.

Букмекеры отдали французу слишком серьезное предпочтение, но Александр точно может дать ему бой. На этой неделе он уже победил Хачанова, а за последнее время обыгрывал Фритца, Вавринку и других ярких игроков.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.90.

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