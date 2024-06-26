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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Украина — Бельгия: где смотреть матч чемпионата Европы 26 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Украина — Бельгия 26 июня 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки сборной Бельгии в матче против Румынии.
Фото Global Look Press
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Украина в заключительном туре группового этапа Евро-2024 встретится с фаворитом квартета Е Бельгией. Также вместе с ними за места в плей-офф борются Словакия и Румыния. Матч на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте начнется в 19.00 по московскому времени. Главный арбитр — англичанин Энтони Тейлор. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Украина
Бельгия

Букмекеры видят бельгийцев серьезными фаворитами: выигрыш подопечных Доменико Тедеско доступен с котировкой 1.65, это приблизительно 59% вероятности. Успех украинцев можно взять за 5.20 (18%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья доступна за 4.10 (23%).

Вероятность непоражения «жовто-блакитных» оценена в 2.29.

Три наиболее возможных, по мнению аналитиков, результата встречи также говорят о превосходстве бельгийцев:

• 1:1 — за 6.60;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.20.

Ян&nbsp;Вертонген и&nbsp;Ваут Фас (Бельгия). Украина — Бельгия: даже Лукаку воспользуется дырами в обороне украинцев

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.09.

Опция «обе забьют» дана за 1.80, альтернативный вариант доступен за 2.06.

Комбинированное предложение на победу Бельгии и тотал больше 1.5 гола идет с коэффициентом 1.99.

Евро-2024
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