26 июня Украина и Бельгия сойдутся в заключительном туре группового этапа Евро-2024 — также в квартете Е находятся Словакия и Румыния. Игра пройдет на «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте, стартовый свисток английского рефери Энтони Тейлора прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекеры отдали предпочтение «Красным дьяволам»: поставить на коллектив Доменико Тедеско можно с коэффициентом 1.65, вероятность победы бельгийцев — примерно 59%. Выигрыш Украины доступен с котировкой 5.20 (18%), «мирный» результат идет за меньшие 4.10 (23%).

Вероятность непоражения номинальных хозяев (1Х) оценена в 2.29.

Три наиболее реальных, по мнению аналитиков, результата встречи также говорят о превосходстве бельгийцев:

• 1:1 — за 6.60;

• 1:0 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.09.

Опция «обе забьют» дана за 1.80, альтернативный вариант доступен за 2.06.

Прогноз и ставка на матч Украина — Бельгия

Украина пропустила в каждом матче Евро: от Румынии получила три, один от Словакии, а без спасений Анатолия Трубина во второй игре точно было бы больше. Вряд ли желто-синие удержат опасное нападение бельгийцев.В первой игре турнира они не огорчили словаков только из-за невероятного невезения: сразу два гола Ромелу Лукаку были отменены. В следующей встрече с румынами «Красные дьяволы» уже больше соответствовали ожиданиям, забив два безответных мяча.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.70.