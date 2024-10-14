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Сегодня, 18:05

Украина — Чехия: где смотреть матч Лиги наций 14 октября 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Украина — Чехия 14 октября 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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14 октября сборная Украины в четвертом туре Лиги наций сыграет с Чехией. Матч пройдет на нейтральном поле в Польше — на «Вроцлав Арене». Стартовый свисток арбитра из Испании Гильермо Куадры Фернандеса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Лига наций B. Группа 1
14 окт, 21:45. Tarczynski Arena (Вроцлав)
Украина
Чехия

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у команд абсолютно равные шансы на победу: успех соперников доступен за 2.70 (по 37% вероятности того и другого исхода). Ничья оценена в 3.25 (26%).

Непоражение Украины идет за 1.47. На Х2 котировка такая же.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.04, ТМ 2.5 — за 1.76. В первом круге соперники забили на двоих аж пять раз. Обмен голами доступен за 1.81, вариант «обе забьют — нет» — за 1.99.

Если Чехия снова забьет в ворота Украины больше одного мяча, сыграет пари за 2.47. Если этого не произойдет, пройдет ставка за 1.49.

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Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:1 за 5.20.

Вариант «Чехия не проиграет и ТБ 1.5 гола» котируется за 1.98.

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