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Украина — Мальта: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 июня 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Украина — Мальта 19 июня 2023 года
Евгений Коростелев
Сборная Украины.
Фото Getty Images
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19 июня сборные Украины и Мальты схлестнутся в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Игра пройдет в словацкой Трнаве на Городской Арене, стартовый свисток французского арбитра Рудди Буке прозвучит в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
19 июн, 19:00. Anton Malatinsky Stadium (Трнава)
Украина
Мальта

Украина — фаворит игры, так считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. На победу номинальных хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.14, вероятность этого исхода — примерно 87%. Ничья доступна за 9.00 (11%), триумф Мальты — за 18.0 (2%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства по итогам 90 минут выплата составит приятные 9000 рублей.

Можете взять победу Украины с форой (-2.5) мяча за 2.08. Или же подстраховать Мальту с гандикапом (+2.5) за 1.77.

Тотал больше 3.5 мяча оценен в 1.96, ТМ 3.5 — в 1.87. В двух последних играх с участием жовто-блакитных забивалось не менее пяти голов.

На то, что мальтийцы отличатся, котировка — 2.19. А на отсутствие результативных атак — 1.66. К слову, островитяне поразили ворота семи команд в предыдущих десяти играх.

Эксперты убеждены, что матч завершится победой Украины 2:0 или 3:0. Коэффициент на оба исхода одинаковый — 5.85.

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Прогноз и ставка на матч Украина — Мальта

Сборная Мальты попала в откровенно тяжелую группу с двумя топ-командами (Англия и Италия) и двумя крепкими участниками (Украина и Северная Македония). В первых двух турах островитяне прошли проверку главными претендентами на первое место: проиграли 0:2 Италии и 0:4 Англии. В этих играх мальтийцы нанесли всего два удара в створ и ни разу не пробили по воротам родоначальников футбола. Всего они набрали 0.63 xG.

Украина суммарно пропустила пять мячей в битвах с Северной Македонией (3:2) и Германией (3:3), но атакующие линии этих сборных ни за что нельзя сравнивать с мальтийской. Скорее всего, хозяевам удастся наконец отыграть на ноль.

Рекомендуемая ставка: Мальта не забьет за 1.66.

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