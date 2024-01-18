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«Унионистас» — «Барселона»: где смотреть матч Кубка Испании 18 января 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Роберт Левандовски («Барселона»).
Фото Global Look Press
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18 января «Унионистас» из третьего дивизиона Испании примет «Барселону» в 1/8 финала Кубка короля. Поединок пройдет в Саламанке на стадионе «Рейна София» и стартует в 21.30 по московскому времени. Главный судья — Франсиско Эрнандес Маэсо. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» с 21.25 мск.

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 21:30. Pistas del Helmantico (Саламанка)
Унионистас
Барселона

Аналитики букмекеров отдали предпочтение «Барсе». Победу гостей в основное время предложили за 1.15, это соответствует примерно 83% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 8.25 (12%), успех коллектива из Саламанки — за 18.00 (5%).

«Обе забьют» оценили в 2.41, коэффициент на обратный вариант — 1.56. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.61.

Триумф каталонцев с форой (-2) можно сыграть за 1.76. Рынок Ф1 (+2) ждет вас за 2.07.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?

В предыдущем раунде Роберт Левандовски отметился победным голом в ворота «Барбастро» из четвертой лиги. Специалисты и теперь считают поляка самым вероятным автором точного выстрела — на это событие дали котировку 1.45.

За восемь предыдущих игр во всех турнирах блауграна не пропустила лишь однажды. Результативный удар в исполнении «Унионистаса» представлен за 2.25.

Наиболее возможный итог поединка, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу «Барсы». Такой счет идет за 5.44.

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ФК Барселона
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