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«Унионистас» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании 18 января 2024 года

Прогноз на матч Кубка Испании «Унионистас» — «Барселона» 18 января 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Жоау Феликс («Барселона»).
Фото Global Look Press
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18 января «Барселона» в 1/8 финала Кубка Испании приедет в гости к главной сенсации нынешнего розыгрыша турнира — «Унионистас Саламанка» из третьей лиги. Встреча пройдет на стадионе «Рейна София». Арбитр Франсиско Эрнандес Маэсо даст стартовый свисток в 21.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2» покажут поединок в прямом эфире с 21.25 мск.

Испания. Кубок. 1/8 финала
18 янв, 21:30. Pistas del Helmantico (Саламанка)
Унионистас
Барселона

Аналитики уверены в победе каталонцев в основное время: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.15, что составляет около 83% вероятности. Выигрыш «Унионистаса» оценили в 18.00 (5%). Ничью предложили с котировкой 8.25 (12%).

В предыдущем раунде Кубка Испании клуб из Саламанки снял с пробега «Вильярреал» (1:1, 7:6 пен). Опция 1X доступна за 5.63.

Эксперты не сомневаются, что разборка на стадионе «Рейна София» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.61.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 2.41. Обратный рынок дали за 1.56.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?

Прогноз и ставка на матч «Унионистас» — «Барселона»

После звонкого разгрома от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4) сине-гранатовым необходимо реабилитироваться. В этом каталонцам сильно помог жребий 1/8 Кубка Испании: за выход в четвертьфинал турнира они поспорят с клубом из третьего дивизиона. Хотя парни из Саламанки просты только на первый взгляд: в нынешнем розыгрыше они преодолели уже три стадии, в каждой из которых уровень соперников заметно повышался. Но команда Рауля Казана справилась и с «Герникой» (2:0), и с хихонским «Спортингом» (2:0), и даже с «Вильярреалом» (1:1, 7:6 пен). Правда, в продолжение сказки поверить сложно: уж слишком велика разница в классе между соперниками.

Хави и компании не простят очередной неудачи, поэтому коллектив из Кастилии и Леона ждет непростой вечер. Единственное, на что может рассчитывать «Унионистас», — не уйти с поля без гола. За восемь предыдущих игр во всех турнирах блауграна не пропустила лишь однажды, а от «Барбастро» из четвертой лиги отхватила даже два мяча (3:2). Все эти обстоятельства намекают на то, что поединок на стадионе «Рейна София» получится результативным.

Рекомендуемая ставка: победа «Барсы» и ТБ 3.5 за 2.13.

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