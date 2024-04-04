Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

4 апреля, 21:55

Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев признан лучшим топ-менеджером букмекерской отрасли

Telegram Дзен

Управляющий партнер букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев стал обладателем премии «РБ 2024» в номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли». Церемония вручения наград состоялась 4 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.

Дмитрий Сергеев работает в PARI с момента выхода компании на рынок весной 2022 года. Под его управлением PARI за два года заняла лидирующие позиции в индустрии и продемонстрировала рекордные темпы экономического роста. Выручка компании по итогам 2023 года составила 93,8 млрд рублей — в 2,4 раза больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль PARI выросла в 5,2 раза — до 10,6 млрд рублей.

Компания намерена активно развиваться на российском рынке и укреплять свои позиции в топ-3. В этом году PARI продолжит оказывать всестороннюю поддержку отечественному спорту. Кроме того, одним из ключевых направлений для компании станут социальные проекты.

«Эта награда индивидуальная, но она отражает заслуги всей компании. Мы благодарны за то, что наши успехи в очередной раз были отмечены представителями профессионального экспертного сообщества. Компания провела мощный год по части инвестиций и итоговых результатов. PARI демонстрирует невероятные темпы роста. Мы готовы и дальше развивать свой бренд, приложим для этого все усилия», — заявил Дмитрий Сергеев.

Выборы в номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» проходили в два этапа. Первый этап состоял из открытого голосования на портале премии, по итогам которого определились пять лидеров номинации. Победителя среди них определило жюри.

Прогнозы на спорт
2
0
Читайте также
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Форварду ярославцев пообещали отомстить за покалеченного вратаря. Что произошло после матча «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Широков: «Нам по силам выиграть кубок»
Еременко: «Баллоны Разина не такие сложные»
«Динамо» и «Локо» и «Амур» продлевают договоры с лидерами
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Новый тренер «Ак Барса», Ротенберга оставили в СКА
Травма Зака Фукале помогла «Локомотиву» победить
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» подписал контракт с Сергеем Звягиным
«В «Спартаке» даже близко не был к КХЛ». Силантьев: плей-офф и прогресс в «Магнитке»
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На проход «Спартака» в следующий раунд Кубка России коэффициент — 7.27. До игры с «Зенитом» был 8.00 на победу в турнире