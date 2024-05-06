Прогнозы на спорт
Сегодня, 08:15
6 мая сражающиеся за выживание «Урал» и «Балтика» сойдутся в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Иванова прозвучит в 15.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Аналитики букмекерской компании Winline считают шансы хозяев более предпочтительными: поставить на них можно с коэффициентом 2.49, что приблизительно 39% вероятности. Выигрыш коллектива из Калининграда доступен с котировкой 3.00 (32%), ничья идет за чуть большие 3.30 (29%).
Рынок на непоражение гостей предложен за 1.57.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд:
• ничья 1:1 — за 5.40;
• 1:0 в пользу хозяев — за 5.80;
• победа гостей 1:0 — за 6.40.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.40, ТМ 2.5 — за 1.53.
Рынок на обмен результативными ударами идет за 2.01, коэффициент на обратный вариант — 1.77.
Команды участвуют в борьбе за выживание: калининградцы идут 14-ми и лишь на одно очко опережают екатеринбуржцев. «Балтика» неплохо выступает в последнее время — в предыдущих шести турах РПЛ оформила четыре победы, в том числе обыграв ЦСКА (3:1). А перед «Уралом» подопечные Сергея Игнашевича еще и разделались с «Ростовом» в Кубке России (1:0). Хозяева предстоящего матча не обладают такой эффективностью — выиграли лишь раз в предыдущих шести встречах во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.08.
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