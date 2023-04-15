15 апреля «Урал» и ЦСКА встретятся в 23-м туре чемпионата России. Игра на «Екатеринбург Арене» начнется в 16.30 по московскому времени по свистку главного арбитра Владислава Безбородова. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.15 мск.

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности. Успех екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.63 (26%). Ничья идет за чуть меньшие 3.48 (27%).

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У «шмелей» прервалась великолепная серия из 16 матчей без поражений во всех турнирах. При этом в Кубке России команда Виктора Гончаренко продолжает неплохо выступать и прошла «Спартак», но в чемпионате уступила трижды подряд. Поставить на то, что в предстоящей схватке хозяева хотя бы не проиграют, можно за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.00;

• ничья 0:0 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.11, ТМ 2.5 — в 1.77. В первом туре чемпионата матч между командами закончился победой армейцев (2:0). А в кубковом поединке, который прошел как раз в Екатеринбурге, соперники вообще не забили ни одного мяча в основное время. Правда, один раз в этом сезоне ЦСКА и «Урал» все же пробили «верх» по голам — в московской игре в рамках Кубка России (2:1 в пользу хозяев).

Вероятность увидеть мячи от обоих коллективов оценена в 1.88, вариант «обе забьют — нет» доступен за чуть большие 1.91. Ставка на обмен результативными ударами зашла лишь в четырех из последних 10 встреч команд во всех турнирах.

Комбинированный вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 гола» предложен за 2.27, обратный рынок — за 2.06.