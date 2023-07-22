22 июля «Урал» и ЦСКА встретятся в первом туре чемпионата России. Игра 11-й команды и вице-чемпиона минувшего сезона состоится на «Екатеринбург Арене» в 13.00 по московскому времени. Главным арбитром поединка назначен Алексей Амелин. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 12.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение красно-синим: взять победу гостей можно с коэффициентом 2.08, вероятность такого итога — примерно 45%. Ничья доступна за 3.33 (30%), успех оранжево-черных — за 3.93 (25%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков в случае удачного исхода принесет 3330 рублей.

ЦСКА — лучший клуб прошлого розыгрыша РПЛ по пропущенным мячам после «Зенита» (27). А в первой официальной игре нового сезона парни Владимира Федотова сдержали атаку действующих чемпионов России (0:0 в основное время). На то, что оранжево-черные не пробьют Игоря Акинфеева, предложили котировку 2.42.

Команды не огорчили друг друга лишь в одном из пяти недавних очных матчей в чемпионате и Кубке России. Обмен результативными выстрелами оценен в 2.00, обратный рынок — в 1.80.

Весной «Урал» и ЦСКА провели на «Екатеринбург Арене» два поединка — оба завершились в пользу армейцев с одинаковым счетом (2:1). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.

В предсезонных матчах красно-синие были очень хороши у чужих ворот: разгромили «Нефтехимик» (4:0) и устроили перестрелку с «Динамо» (3:4). Индивидуальный тотал москвичей больше 1.5 метких выстрела дали за 2.30.

Три наиболее вероятных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

1:1 — за 5.80;

1:0 в пользу ЦСКА — за 6.40;

0:0 — за 6.63.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей