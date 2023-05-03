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«Урал» — ЦСКА: прогноз на матч Кубка России 3 мая 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Урал» — ЦСКА 3 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Global Look Press
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3 мая в ответном матче финала Кубка России Путь РПЛ схлестнутся «Урал» и ЦСКА. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.55 мск. Обслужит поединок арбитр Сергей Иванов. Первый раунд противостояния завершился со счетом 1:1.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 мая, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

Букмекерская компания Olimpbet считает фаворитом армейцев. На их успех предложен коэффициент 2.11, что соответствует 46% вероятности результата. Ничья идет за 3.36 (28%), триумф хозяев — за близкие 3.66 (26%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Урала» принесет 3660 рублей в случае благоприятного исхода.

Также доступны рынки на проход одной из команд в следующую стадию. Победа ЦСКА оценена в 1.58, успех екатеринбуржцев — в 2.37.

Хозяева не проиграли армейцам в двух из трех предыдущих встреч. На 1Х можно поставить за 1.74.

В РПЛ москвичи пропустили лишь 23 мяча — меньше только у «Зенита» (13). Тотал больше 2.5 гола дан за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Самый вероятный счет, по версии Olimpbet, — 1:1. На этот результат представлена котировка 5.80.

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Прогноз и ставка на матч «Урал» — «ЦСКА»

«Урал» великолепен в Кубке России. Он не уступил в девяти матчах подряд, а победил в пяти из них. При родных фанатах екатеринбуржцы проиграли всего одну встречу из 13 (семь побед). А еще уральцы отличились в восьми из девяти кубковых поединков.

Но есть проблема: «Урал» забил ЦСКА лишь однажды за девять прошлых столкновений дома и влетел восемь раз из 10. Правда, в Кубке России парни Владимира Федотова выиграли только в одном из четырех предыдущих матчей. Но при этом армейцы успешно действовали в гостях на протяжении турнира — в шести визитах из восьми отличились минимум дважды.

В результате ЦСКА отлично играет на выезде в целом и против «Урала» в частности. Но хозяева хороши при своей публике, поэтому стоит подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.05.

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Прогнозы на спорт
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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