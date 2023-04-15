15 апреля «Урал» и ЦСКА встретятся в рамках 23-го тура чемпионата России. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Главный арбитр — Владислав Безбородов. Прямую трансляцию поединка покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 16.15 мск.

Букмекеры отдали предпочтение гостям: поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности. Успех екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.63 (26%). Ничья идет за чуть меньшие 3.48 (27%).

Считаете, что москвичи оправдают статус фаворита? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благоприятном исходе принесет 2120 рублей.

У «Урала» прервалась великолепная серия из 16 матчей без поражений во всех турнирах. При этом в Кубке России команда Виктора Гончаренко продолжает неплохо выступать и прошла «Спартак», но в чемпионате уступила трижды подряд. Поставить на то, что в предстоящей схватке хозяева хотя бы не проиграют, можно за 1.76.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.00;

• победа ЦСКА 1:0 — за 7.00;

• ничья 0:0 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.11, ТМ 2.5 — в 1.77. Московский матч между командами в первом туре чемпионата закончился победой армейцев (2:0).

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Урал» — ЦСКА

Екатеринбуржцы показывают неплохой футбол при Викторе Гончаренко и почти не проигрывают: до трех подряд неудач в последних турах РПЛ не уступали никому на протяжении 16 игр во всех турнирах. Но между проигрышами «Зениту» и «Ахмату» в РПЛ «Урал» разделался с мощным «Спартаком» (2:1) в Кубке России. С ЦСКА в этом сезоне «шмели» встречались уже три раза и единственное непоражение оформили как раз на домашнем стадионе в Кубке (0:0, 5:4 пен.).

Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет" за 1.76.