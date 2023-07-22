22 июля ЦСКА в первом туре чемпионата России приедет в гости к «Уралу». Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и стартует в 13.00 по московскому времени. Главный судья — Алексей Амелин. В прямом эфире начиная с 12.55 мск встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка достанутся гостям: поставить на победу ЦСКА предлагают с коэффициентом 2.08, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «шмелей» оценен в 3.93 (25%). Котировка на ничью — 3.33 (30%).

В двух последних визитах в Екатеринбург армейцы праздновали успех. Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их нового триумфа принесет 2080 рублей.

Соперники не огорчили друг друга лишь в одном из пяти недавних очных матчей в чемпионате и Кубке России. Обмен голами представлен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.

В первой официальной игре нового сезона команда Владимира Федотова сдержала атаку «Зенита» (0:0 в основное время). На то, что оранжево-черные не пробьют Игоря Акинфеева, доступен коэффициент 2.42.

Весной «Урал» и ЦСКА провели на «Екатеринбург Арене» два поединка — оба завершились в пользу красно-синих с одинаковым счетом (2:1). Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.28, ТМ 2.5 — за 1.66.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким результатом дали за 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — ЦСКА

В новом сезоне армейцы стартовали поражением в Суперкубке России с «Зенитом». Основное время завершилось нулевой ничьей, но в серии пенальти сильнее оказались действующие чемпионы России (5:4). Теперь серебряный призер минувшего розыгрыша едет в Екатеринбург, чтобы поквитаться за проигрыш в битве за трофей и открыть счет забитым мячам в новой кампании.

Кажется, с этим не должно возникнуть проблем: в календарном 2022 году красно-синие встречались с «Уралом» семь раз — огорчить соперника за это время не получилось лишь однажды (сыграли 0:0). В пяти случаях команды и вовсе обменивались голами. Учитывая, что за лето состав ЦСКА не стал сильнее, а ростер «шмелей» — слабее, традиция вряд ли прервется.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.00.

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