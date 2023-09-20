Прогнозы на спорт
Сегодня, 12:20
20 сентября «Урал» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет дома с «Локомотивом». Встреча состоится на «Арене Екатеринбург» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на телеканале «Матч! Премьер» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.
«Урал» — лидер котировок в букмекерской компании Winline. На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Локомотива» — за 2.90 (34%).
При ставке в 1000 рублей на хозяев выплата составит 2450 рублей, если «Уралу» удастся победить.
Вариант «гости не проиграют по итогам 90 минут» оценен в 1.59. Железнодорожники не знают горечи поражения в Екатеринбурге на протяжении девяти матчей.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.
«Урал» открыл счет в трех из четырех последних матчей против «Локомотива». На то, что это произойдет вновь, котировка — 1.94. На противоположный исход — 2.15, на отсутствие голов — 9.91.
Если считаете, что команды обменяются забитыми мячами, возьмите это условие за 1.67, обратный исход — за 2.22.
Триумф «Урала» с учетом серии пенальти доступна за 1.80, «Локомотива» — за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -