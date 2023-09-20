20 сентября «Урал» в четвертом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет дома с «Локомотивом». Встреча состоится на «Арене Екатеринбург» и начнется в 15.00 по московскому времени. В прямом эфире он будет показан на телеканале «Матч! Премьер» и в онлайн-сервисе «Кинопоиск». Старт трансляции в 14.55 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

«Урал» — лидер котировок в букмекерской компании Winline. На победу хозяев в основное время можно поставить за 2.45, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.50 (25%), успех «Локомотива» — за 2.90 (34%).

При ставке в 1000 рублей на хозяев выплата составит 2450 рублей, если «Уралу» удастся победить.

Вариант «гости не проиграют по итогам 90 минут» оценен в 1.59. Железнодорожники не знают горечи поражения в Екатеринбурге на протяжении девяти матчей.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

«Урал» открыл счет в трех из четырех последних матчей против «Локомотива». На то, что это произойдет вновь, котировка — 1.94. На противоположный исход — 2.15, на отсутствие голов — 9.91.

Если считаете, что команды обменяются забитыми мячами, возьмите это условие за 1.67, обратный исход — за 2.22.

Триумф «Урала» с учетом серии пенальти доступна за 1.80, «Локомотива» — за 2.03.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!