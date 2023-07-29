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«Урал» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Урал» — «Нижний Новгород» 29 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Игроки «НН» празднуют победу над «Динамо».
Фото Официальный сайт «НН», Павел Новиков
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29 июля в одном из трех матчей второго тура РПЛ «Урал» сыграет дома с «Нижним Новгородом». Игра состоится на «Екатеринбург Арене» под пристальным взглядом арбитра Артема Чистякова. Она начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
29 июл, 17:30. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Пари Нижний Новгород

«Урал» считается аналитиками букмекерской компании Olimpbet фаворитом матча. На успех екатеринбургского клуба предложен коэффициент 2.09, вероятность этого исхода — примерно 47%. Ничья доступна за 3.22 (31%), победа нижегородцев — за 4.06 (22%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае итогового равенства принесет приятные 3220 рублей.

«Нижний Новгород» никогда не проигрывал «Уралу» — в пяти матчах две победы и три ничьих. Х2 идет за 1.78.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 2.58, а ТМ 2.5 — в 1.58. Первые два матча сезона с участием екатеринбуржцев получились «верховыми».

Если не хотите ставить на голы, рассмотрите вариант «девять и более ударов в створ» от обеих команд за 2.00. В линии есть и другие условия.

На ИТБ2 (0.5) котировка — 1.65. В двух из трех предыдущих игр на выезде с этим соперником нижегородцы отличились.

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Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, неутешителен для гостей — 1:0 в пользу «Урала» за 5.60.

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ФК Урал
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«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 29 июля 2023 года онлайн в прямом эфире