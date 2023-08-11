11 августа «Урал» и «Спартак» откроют программу четвертого тура РПЛ. Встреча состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Арбитр игры — Кирилл Левников. В прямом эфире с 17.55 мск поединок покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами гостей: победу «Спартака» оценили котировкой 2.11, это около 45% вероятности. Раздел очков идет за 3.59 (27%). На успех «Урала» предложили коэффициент 3.54 (28%).

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Все пять поединков красно-белых в начале сезона пробили «верх» по результативности. Тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.89, ТМ 2.5 — за 1.96.

В трех последних столкновениях команды неизменно обменивались меткими выстрелами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.73, обратный рынок — за 2.09.

Этим летом парни Гильермо Абаскаля еще ни разу не оформили меньше двух точных ударов за 90 минут. Индивидуальный тотал москвичей выше 1.5 гола дали за 2.05.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, — 1:1. Финиш встречи с таким счетом представлен за 6.20.

Прогноз и ставка на матч «Урал» — «Спартак»

Красно-белые — самая зажигательная команда на старте сезона. Парни Гильермо Абаскаля раскачали на шоу даже «Нижний Новгород». До столкновения с москвичами коллектив Сергея Юрана выжал лишь один гол в четырех встречах, а на «Открытие Арене» стал соавтором результативного триллера с девятью мячами на двоих (5:4 в пользу «Спартака»). Ни одну из пяти встреч москвичи не закончили всухую, тогда как «Урал» отличился во всех поединках, кроме одного, и в состоянии поддержать перестрелку.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и тотал больше 2.5 за 2.03.

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