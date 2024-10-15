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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

Узбекистан — ОАЭ: Шомуродов и Файзуллаев добьются нужного результата

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Узбекистан — ОАЭ 15 октября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Элдор Шомуродов (сборная Узбекистана).
Фото Global Look Press
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15 октября сборные Узбекистана и ОАЭ сыграют в четвертом туре третьего раунда квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Ташкенте на стадионе «Миллий». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию матча проведет онлайн-платформа «Okko Спорт».

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 3-й раунд. Группа A
15 окт, 17:00. ()
Узбекистан
ОАЭ

Эксперты букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев: поставить на команду Сречко Катанеца можно с коэффициентом 1.59, это около 54% вероятности. Выигрыш ОАЭ доступен за 5.80 (17%). Ничья — за 3.45 (29%).

Узбекистан не уступил в квалификации ЧМ-2026 ни разу. Верите, что гости наберут очки? Опция Х2 идет за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.65. Вариант «обе забьют» оценили в 2.17, обратный рынок — в 1.64.

Три самых вероятных результата встречи, по версии специалистов, указывают на победу «Белых волков» с сухим счетом или ничью:

  • 1:0 — за 4.90;
  • 2:0 — за 5.60;
  • 1:1 — за 6.00.
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Прогноз и ставка на матч Узбекистан — ОАЭ

Команда Сречко Катанеца не проиграла в квалификации ЧМ-2026 ни разу и делит лидерство в группе с Ираном. Обе сборные набрали по семь очков, но «Белые волки» стоят выше по дополнительным показателям. Коллектив Паулу Бенту находится неподалеку — на третьей строчке с четырьмя баллами. Столько же у Катара, но из-за разницы мячей бордовые идут четвертыми.

Узбекистан и ОАЭ уже сыграли с одним из главных конкурентов за прямую путевку на чемпионат мира — Ираном. Оба матча получились закрытыми и небогатыми на голы: в Ташкенте была зафиксирована нулевая ничья, в Абу-Даби хозяева уступили с минимальным счетом (0:1). Стоит ждать, что очный поединок окажется таким же упорным. А тот факт, что «Белые волки» наберут очки, практически не вызывает сомнений: последнее поражение в основное время они потерпели больше года назад — в сентябрьском товарняке со сборной США (0:3). А в официальных встречах не проигрывали с июня 2021 года, когда разгромно влетели Саудовской Аравии в отборе ЧМ-2022 (0:3).

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.81.

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