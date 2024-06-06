Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Узбекистан — Туркменистан: изумрудные уступили «белым волкам» во всех предыдущих матчах

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан 6 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Аббосбек Файзуллаев (сборная Узбекистана).
Фото Getty Images
Telegram Дзен

6 июня сборные Узбекистана и Туркменистана сыграют в пятом туре квалификации чемпионата мира-2026. Встреча состоится в Ташкенте на стадионе «Миллий». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Легальной трансляции матча в России не будет.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа E
06 июн, 17:30. ()
Узбекистан
Туркмения

Эксперты назвали команду Сречко Катанеца безоговорочнным фаворитом: поставить на Узбекистан можно с коэффициентом 1.16, это около 82% вероятности. Победа изумрудных доступна за 15.00 (6%). Ничья — за 8.00 (12%).

«Белые волки» обыграли Туркменистан во всех 10 очных матчах. Верите в сенсацию? Опция Х2 идет за 5.20.

Тотал больше 3.5 мяча дали за 1.75, ТМ 3.5 — за 2.10. Вариант «обе забьют» и обратный рынок оценили в одинаковые 1.90.

Также вы можете взять триумф любой из сборных с учетом форы: Ф1(-2.5) предложили с котировкой 2.05, Ф2(+2.5) — за 1.77.

Антон Миранчук (сборная России). В 2024-м белорусы еще не забивали. Сборная России едет в Минск, чтобы продлить эту серию

Прогноз и ставка на матч Узбекистан — Туркменистан

Триумф команды Сречко Катанеца не вызывает сомнений: за четыре тура она потеряла очки лишь однажды — разошлась миром с Ираном (2:2). Обе сборные лидируют в квартете Е с 10 баллами, тогда как изумрудные набрали всего один и давно потеряли шансы на выход из группы. В XXI веке Узбекистан обыграл Туркменистан во всех шести официальных встречах. В четырех матчах «белые волки» победили с разницей в два мяча или больше. Один из таких успехов случился в нынешней квалификации Кубка Азии — в ноябре 2023-го узбеки не испытали проблем в Ашхабаде (3:1). Стоит ждать, что в Ташкенте они добьются нужного результата не менее уверенно.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2.5) за 2.05.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
Чемпионат мира по футболу
Сборная Туркмении по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
0
Читайте также
Путин ответил на вопросы глав мировых информагентств. Главное
Хотят увести у «Зенита» вратаря, торгуются за Соболева и следят за Промесом. Что сейчас происходит в «Спартаке»
Замглавы МИД КНР заявил о готовности Пекина развивать отношения с Украиной
Япония сочла неприемлемыми слова Путина об условиях возобновления диалога
Популярное видео
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя Дети Сезон 1 Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Ясмин Паолини — Елена Рыбакина: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 5 июня 2024 года