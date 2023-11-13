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Сегодня, 19:40

В КХЛ стартует предновогодний благотворительный проект «Доброфура»

«Доброфура».
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FONBET в рамках своей благотворительной программы «ДоброFON» совместно с Континентальной хоккейной лигой запускает всероссийский предновогодний проект — «Доброфура», который пройдет с 13 ноября по 22 декабря.

В рамках проекта два брендированных грузовика отправятся навстречу друг другу с Запада и Востока России, они будут останавливаться во всех городах турнира КХЛ, на матчах будут проводиться различные благотворительные акции и мероприятия.

Первый такой матч пройдет в понедельник, 13 ноября в Сочи, где хозяева примут подмосковный «Витязь». Старт проекту даст амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» Алексей Ягудин.

В дни проведения матчей Лиги грузовики трансформируются в специальные зоны, где болельщики смогут не только проникнуться предпраздничной атмосферой добра, получить подарки, но и принять участие в различных активностях и благотворительных инициативах.

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Клубы КХЛ выбрали различные благотворительные фонды, в поддержку которых будет осуществляться сбор средств в рамках «Доброматчей». В свою очередь благотворительная программа «ДоброFON» умножит количество зрителей каждой игры на 100, и поделит полученную сумму поровну между благотворительными фондами по окончанию проекта.

«Поддержка тех, кто нуждается в помощи — наша с вами общая ответственность. И главная задача наших благотворительных проектов — это не просто перечислить средства, хотя и это, конечно, тоже. Но даже важнее — привлечь к помощи как можно больше людей, помочь им открыть свое сердце, поделиться своим теплом, поучаствовать, не остаться в стороне. Сегодня нас много, а завтра будет еще больше», — поделился генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

На сайте проекта доброфура.рф в течение всего срока акции будут проходить розыгрыши ценных призов и приниматься благотворительные взносы. Там же будет доступна прямая трансляция передвижения «Доброфур» по России прямо из кабин автомобилей. На сайте можно будет ознакомиться с актуальным расписанием «Доброматчей», увидеть отчеты с прошедших мероприятий и собранную в течение всего проекта сумму пожертвований.

В конце декабря оба грузовика встретятся в Уфе на финальном матче проекта. 22 декабря «Салават Юлаев» по традиции проведет «Мишкопад» — знаковую для российского хоккея благотворительную акцию, в ходе которой зрители бросают на лед сотни плюшевых игрушек в поддержку больных детей.

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