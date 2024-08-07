В Новосибирске завершились главные соревнования по спортивной гимнастике — FONBET Кубок России 2024

FONBET Кубок России проходил с 31 июля по 4 августа 2024 года в Новосибирске в «Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного». Для спортсменов — это важнейшие национальные соревнования, которые проходят в середине гимнастического сезона.

Участие в соревнованиях приняли ведущие спортсмены России: лидер мужской сборной команды Даниел Маринов и другие перспективные гимнасты. Общее количество участников — 53 спортсмена из 22 городов России и Республики Беларусь.

За 5 дней было разыграно 12 комплектов медалей, но особое внимание было сосредоточенно на личном многоборье. Абсолютным чемпионом соревнований стал казанский гимнаст Даниел Маринов, обладатель Кубка России 2023, показав лучшие результаты в индивидуальном многоборье — 169,400 балла, и вольных упражнениях — 14,266 балла.

Несмотря на значительный отрыв от соперников, в финалах на отдельных снарядах ему пришлось непросто — в стране подросло много точечных специалистов, которые готовы бороться за медали. Так, первенство в личном многоборье титулованный спортсмен получил с минимальным преимуществом: на 0,033 балла от него отстал 30-летний Кирилл Прокопьев.

Золото в упражнениях на кольцах взял Илья Заика, подтвердив титул чемпиона в этом виде упражнений. На счету гимнаста золото Кубка России 2023, Чемпионата России 2024 и Кубка России 2024. Вторую строчку занял Григорий Климентьев (14,466), третью — Виктор Калюжин (13,833).

В упражнении на коне победил Ранель Сафиуллин (14,400), второе место занял Сергей Найдин (14,333), третье — Денис Товпинец (13,966).

У женщин в опорном прыжке победила Анна Калмыкова (13,617), далее расположились Элеонора Афанасьева (13,400) и Елизавета Ус (13,083). На разновысоких брусьях чемпионкой стала Людмила Рощина (14,666), серебро завоевала Ульяна Перебиносова (14,566), бронзу — Ксения Зеляева (14,500).

MVP турнира Станислав Исаев из Казани и Ксения Зеляева из Малаховки получили по 100 000 рублей от FONBET.

«Мы продолжаем жить в сложный период для российского спорта, который обусловлен изоляцией от международных соревнований. Именно поэтому в качестве нашей ключевой миссии мы видим создание новых возможностей для профессионального роста наших спортсменов. Мы сотрудничаем со спортивными федерациями по разным направлениям: плаванье, фигурное катание, баскетбол, шахматы, и недавно подписали соглашение о сотрудничестве с Федерацией спортивной гимнастики России. Для нас важно, что теперь мы можем внести свой вклад в развитие этого вида спорта и помочь нашим гимнастам в дальнейшем росте», — отметил Валентин Голованов, управляющий партнер Fonbet.