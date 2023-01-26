26 января в матче четвертьфинала Кубка Испании встретятся «Валенсия» и «Атлетик» Бильбао. Игра пройдет на стадионе «Месталья», рефери из Мадрида Карлос Дель Серро Гранде даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 21.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команд практически равные шансы на победу: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.80, вероятность — около 34%. Выигрыш гостей предложен с чуть меньшей котировкой 2.75 (35%). Ничья идет за 3.20 (31%).

Думаете, что команды не выявят сильнейшего в основное время матча? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благополучном исходе принесет 3200 рублей.

Поставить на проход «летучих мышей» в полуфинал можно за 1.82, этот рынок на «львов» доступен за 2.05.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают схожие шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 5.90;

• победа «Валенсии» 1:0 — за 6.90;

• успех басков с таким же счетом — тоже за 6.90.

Команды встречались и в прошлом розыгрыше Кубка — тогда пересеклись в полуфинале. «Летучие мыши» прошли соперника по сумме двух матчей (1:1 и 1:0) благодаря минимальной домашней победе. Аналитики считают, что предстоящий матч тоже получится нерезультативным: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.33, ТМ 2.5 — за 1.65.

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 2.00, «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Атлетик» 26 января 2023 года

Команды в этом сезоне показывают не слишком высокую результативность: «летучие мыши» в чемпионате забивают в среднем 1.47 гола за игру, «львы» еще меньше — 1.38 мяча за тур. Очные встречи «Валенсии» и «Атлетика» тоже получаются тусклыми: в последних 10 играх соперники лишь однажды забили на двоих хотя бы три мяча. Также оппоненты встречались в этом сезоне в чемпионате: «Атлетик» одержал минимальную победу 1:0.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.