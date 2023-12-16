Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 16 декабря 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Валенсия» — «Барселона» 16 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Педри.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

16 декабря в 17-м туре чемпионата Испании «Валенсия» на своем поле примет «Барселону». Игра пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 23.00 по московскому времени, в прямом эфире ее можно будет увидеть на онлайн-сервисе «Okko Спорт». Мигель Ортис возглавит бригаду арбитров этого матча.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
16 дек, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали каталонцев большими фаворитами игры. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.64, вероятность такого исхода — примерно 61%. Успех «Валенсии» идет за 5.12 (15%), ничья — за 4.14 (24%).

На то, что хозяева не проиграют одному из фаворитов чемпионата, котировка — 2.32.

Если команды забьют минимум три мяча, сыграет ставка на ТБ 2.5 за 1.73. ТМ 2.5 доступен за 2.10.

Кто откроет счет в матче? «Валенсия» — 2.85, «Барселона» — 1.53, никто — за 8.75.

Высока вероятность, что Роберт Левандовски забьет 10-й мяч в сезоне с учетом всех турниров. Коэффициент на это событие — 1.85.

Бруну Фернандеш (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «МЮ» провалился в ЛЧ и теперь едет на «Энфилд». У «дьяволов» нет шансов против «Ливерпуля» без Бруну

Прогноз и ставка на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Барселона» сейчас испытывает некоторые игровые сложности, но она все-таки остается мощной командой с большими возможностями и потенциалом. Состав команды, даже несмотря на наличие травмированных тер Стегена и Гави, выглядеть пугающе. Да, «Валенсия» неплоха дома в этом сезоне, но с каталонцами последние матчи у нее не клеились. Скорее всего, гостям удастся прервать серию из двух поражений и забрать три очка при непосредственном участии Феликса и Левандовски.

Рекомендуемая ставка: П2 за 1.64.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Валенсия
0
Читайте также
Депутат ЕП назвал слова Столтенберга об украинском конфликте безумными
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
Александра Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Куда «Ак Барс» обменяет Жафярова?
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Любушкин может вернуться в «Мэйпл Ливз»
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Зарплата Прохоркина, проблемы Дер-Аргучинцева, тест для Ткачева
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: команда Гвардиолы развлечется перед поездкой на КЧМ