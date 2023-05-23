23 мая аутсайдер ла лиги «Вальядолид» попытается зацепиться за очки в игре против чемпиона Испании «Барселоны». Встреча 36-го тура начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Хосе Соррилья». Команды рассудит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Букмекерская компания Olimpbet назвала фаворитами каталонцев. На викторию «блауграны» предложен коэффициент 1.89, вероятность такого исхода — примерно 51%. «Мирный» итог идет за 3.93 (25%), триумф хозяев — за 3.98 (24%).

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«Барселона» была сильнее «Вальядолида» в семи матчах подряд. Верите, что в этот раз «пусела» переломят тренд? На победу или ничью хозяев можно сыграть за 1.97.

На точный удар лучшего бомбардира чемпионата Роберта Левандовски представлена котировка 1.76.

В шести последних встречах с командой Пауло Пеццолано сине-гранатовые чередовали разгромы с минимальными выигрышами (1:0). Кстати, поединок первого круга завершился со счетом 4:0. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.

Вы можете предсказать, кто откроет счет? Первый мяч в исполнении «Барсы» можно взять за 1.67. Результативный дебют хозяев — за 2.39.

«Вальядолид» уступил всухую в двух последних турах. Рынок «обе забьют» доступен за 1.56, обратный вариант оценен в 2.44.

Три наиболее возможных итога противостояния, по мнению букмекеров, отражают солидное преимущество «Барселоны»:

1:1 идет за 7.36;

виктория «Барсы» 2:1 — за 8.50;

1:0 и 2:0 в пользу каталонцев — за 10.0.

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