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«Вальядолид» — «Барселона»: прогноз на матч ла лиги 23 мая 2023 года

Прогноз на матч ла лиги «Вальядолид» — «Барселона» 23 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Фото Global Look Press
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23 мая уже отметившая титул ла лиги «Барселона» в 36-м туре приедет в гости к «Вальядолиду». Встреча состоится в 23.00 по московскому времени на арене «Хосе Соррилья». Команды рассудит арбитр Сесар Сото Градо. Прямую трансляцию по платной подписке покажет онлайн-платформа Okko Спорт.

Испания. Ла Лига. 36-й тур
23 мая, 23:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Барселона

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «блауграна» не испытает проблем. На ее триумф можно поставить с коэффициентом 1.89, вероятность такого исхода — примерно 51%. Раздел очков доступен за 3.93 (25%), выигрыш хозяев — за 3.98 (24%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет доход в 3980 рублей, если соперники не определят сильнейшего.

«Барселона» была лучше «Вальядолида» в семи матчах подряд. Верите, что в этот раз «пусела» переломят тренд? На победу или ничью хозяев можно сыграть за 1.97.

В шести прошлых встречах с командой Пауло Пеццолано «Барса» чередовала разгромы с минимальными успехами (1:0). Кстати, поединок первого круга завершился со счетом 4:0. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43.

«Вальядолид» уступил всухую в двух последних турах. «Обе забьют» предложен за 1.56, обратный вариант оценен в 2.44.

Три возможных итога противостояния, по мнению букмекеров, отражают солидное преимущество «Барселоны»:

  • 1:1 идет за 7.36;

  • виктория «Барсы» 2:1 — за 8.50;

  • 1:0 и 2:0 в пользу каталонцев — за 10.0.

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Прогноз и ставка на матч «Вальядолид» — «Барселона»

За 14 предыдущих игр ла лиги «Вальядолид» не пропустил только в одной. Команда Пеццолано в этом сезоне достала из ворот 62 мяча. Хуже защита в примере лишь у «Эльче» (65 пропущенных). Родные фанаты тоже не особо помогают — у «пусела» два поражения дома подряд и одна виктория в пяти встречах на своем стадионе.

Но и каталонцы не сверкают на выездах — в трех матчах всего одна победа. В гостях парни Хави пропустили четыре гола за два поединка, хотя в 15 недавних визитах к соперникам они допустили семь результативных ударов по своим воротам.

Но есть нюанс «Барса» — уже чемпион Испании и лишена мотивации, тогда как «Вальядолид» борется за выживание и висит в зоне вылета. Так что триумф каталонцев не кажется гарантированным — особенно после домашнего поражения в прошлом туре от «Сосьедада» (1:2).

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.92.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вальядолид
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