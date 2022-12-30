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Сегодня, 19:15

«Вальядолид» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 30 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вальядолид» — «Реал» 30 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Винисиус.
Фото Global Look Press
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30 декабря мадридский «Реал» проведет заключительный матч в 2022 году. Соперником команды Карло Анчелотти в 15-м туре ла лиги станет «Вальядолид». Встреча состоится на стадионе «Хосе Соррилья» и начнется в 23.30 по московскому времени. Обслужит ее арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Насладиться футболом одной из лучших команд Испании можно по подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 23:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Реалу». На победу мадридцев можно поставить с коэффициентом 1.49, что приблизительно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (20%), успех «Вальядолида» идет за 6.80 (13%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат выплата составит 4800, а чистая прибыль — 3800 рублей.

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 2.75. Также можете подстраховать их с помощью форы: Ф1(+1.5) оценена в 1.66.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.54, ТМ 2.5 — за 2.60.

На то, что обе команды отличатся в предстоящем матче, котировка — 1.68. Условие «обе забьют — нет» предложено за 2.20.

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Эксперты считают, что в игре должен блеснуть Карим Бензема, на его гол коэффициент — 1.65.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Реала» за 7.90.

Футбол
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ФК Реал
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