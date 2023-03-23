Эксперты оценили шансы Овечкина сделать очередной шаг к рекорду Гретцки в матче против «Чикаго»

24 марта в очередном матче регулярного сезона НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Чикаго». Команды встретятся в столице США на «Кэпитал Уан Арене», стартовое вбрасывание назначено на 2.00 по московскому времени. В России игры Национальной хоккейной лиги не транслируются.

Букмекерская компания PARI считает команду Александра Овечкина абсолютным фаворитом встречи. На победу «Кэпиталз» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (17%), успех «Чикаго» — за 4.05 (24%).

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«Чикаго» проиграл «Вашингтону» только один из трех последних матчей. Вариант Х2 предложен за 2.20.

Соперники демонстрируют бешеную результативность — забросили шесть и более шайб в 11 играх подряд. На ТБ 5.5 котировка — 1.63, на ТМ 5.5 — 2.25.

На то, что «Вашингтон» поразит сетку ворот соперника не менее четырех раз, можно поставить за 1.90.

Эксперты считают, что Александр Овечкин наверняка забросит аутсайдеру Западной конференции и сделает еще один шаг к рекорду Уэйна Гретцки. На 821-й гол лидера «Вашингтона» в НХЛ коэффициент — 2.05.

Также не вызывает сомнений тот факт, что Ови наберет очки в предстоящей встрече: хотя бы одно результативное действие форварда предложено взять за 1.40.

На ТБ 4.5 броска Александра Великого котировка — 1.90, на ТМ 4.5 — 1.80.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Чикаго»

Обе команды серьезно лихорадит: «Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей, «Чикаго» — девять из 12. В крайней встрече Овечкин и компания упустили +3 против худшего клуба конференции «Коламбуса» (6:7ОТ), а «Блэкхокс» получили пять безответных шайб от «Колорадо» (0:5).

Несмотря на близкие результаты, для столичной команды ближайшая игра может стать отправной: все-таки она пройдет дома, плюс по общим показателям «Кэпиталз» лучше противника (забитые — 227:175, пропущенные — 226:249). Плюс нельзя отрицать фактор Ови, который в последних матчах регулярно «дырявит» вратарей (четыре гола в четырех играх).

На своем льду «Кэпиталз» регулярно забивают «Чикаго» более трех шайб — это произошло в семи из десяти предыдущих встреч. Сейчас хозяева способны повторить результат.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3.5) за 1.90.