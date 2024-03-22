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Прогнозы на спорт

22 марта, 16:15

У Овечкина два дубля подряд и пять шайб в трех матчах. Но «Каролина» Свечникова может притушить феерию

Прогноз на матч НХЛ 23 марта 2024 года «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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В ночь на 23 марта «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ примет одного из лидеров Восточной конференции «Каролину Харрикейнз». Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение гостям: победа «ураганов» в основное время предложена с котировкой 1.87, что составляет приблизительно 52% вероятности. Выигрыш «Вашингтона» можно взять за 3.50 (27%), котировка на ничью — 4.40 (21%).

Успех «Каролины» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.52, этот рынок на хозяев идет за 2.55.

Также имеется множество вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.62, Ф2(0) — за 1.45;

• Ф1(+1.5) — за 1.62, Ф2(-1.5) — за 2.25.

Тотал больше 5.5 гола представлен за 1.72, ТМ 5.5 — за 2.09.

Рынок на наличие дополнительного времени дали за 4.10, вариант «овертайма не будет» оценен в 1.24.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Каролина»

«Кэпиталз» отличаются практически реже всех в НХЛ — лишь 2,66 раза в среднем за игру, по этому показателю дела хуже только у четырех команд. В последних шести матчах «Вашингтон» всего дважды забросил больше двух шайб, даже несмотря на шикарную форму Александра Овечкина, который оформил пять голов в трех поединках. Вдобавок «Кэпс» сложно в противостоянии с «Каролиной» — в шести подряд встречах выдавили максимум два результативных попадания.

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (2.5) за 1.79.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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