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Сегодня, 19:15

«Вашингтон» — «Монреаль»: прогноз на матч НХЛ 31 декабря 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль» 31 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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31 декабря в полночь по московскому времени в НХЛ состоится матч между «Вашингтоном» и «Монреалем». Стартовое вбрасывание случится в 23.59 мск на льду «Кэпитал Уан-арены». В России последить за событиями игры в прямом эфире не получится.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Вашингтон» абсолютным фаворитом встречи. Поставить на победу Александра Овечкина и компании в основное время можно за 1.53, вероятность исхода — примерно 65%. Ничья доступна за 5.10 (15%), успех «Монреаля» — за 4.90 (20%).

Можете подстраховаться и взять триумф «Кэпиталз» с учетом дополнительного времени и серии буллитов за 1.29. У «Канадиенс» это же условие оценено в 3.60.

На то, что гости не проиграют в основное время, коэффициент — 2.40.

Считаете, что команды устроят веселый новогодний хоккей? Тотал больше 5.5 шайбы идет за 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45.

Высока вероятность, что обе команды забросят минимум по два раза. Такой результат предложен за 1.52, обратный — за 2.50.

Кто выиграет больше периодов? «Вашингтон» — 1.56, «Монреаль» — 4.50. Ничья идет за 4.20.

В последних четырех очных матчах «Кэпиталз» обыгрывали канадцев с разницей хотя бы в две шайбы. Вариант Ф1(-1.5) можно взять за 1.78.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Монреаль»

«Монреаль» в последнем матче крупно проиграл «Флориде» (2:7), а «Вашингтон» 3:4 в овертайме уступил «Оттаве». Также очные встречи между командами обычно получаются довольно результативными — в шести из семи было заброшено больше пяти шайб. Ближайшая игра также должна получиться яркой.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.72.

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