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Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»: команда Овечкина в шаге от вылета из плей-офф

Прогноз на матч Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 апреля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Артемий Панарин в составе «Рейнджерс».
Фото Getty Images
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29 апреля пройдет четвертый матч четвертьфинальной серии Кубка Стэнли между командами Восточной конференции — «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Артемий Панарин и компания ведут в противостоянии (3:0) и могут завершить его уже в предстоящей игре на «Кэпитал Уан-Арене». В России легально не показывают турнир.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, гости — серьезные фавориты: победа «Нью-Йорка» в основное время предложена с котировкой 1.92, вероятность — примерно 51%. Триумф команды Александра Овечкина можно взять за 3.40 (28%), ничья дана за 4.20 (22%).

Выигрыш «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 2.47, этот рынок на «Рейнджерс» идет за 1.54.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.60, Ф2(0) — за 1.49;

• Ф1(+1.5) — за 1.58, Ф2(-1.5) — за 2.35.

Тотал больше 5.5 шайбы можно взять за 1.93. ТМ 5.5 — за 1.87.

Вероятность овертайма оценена в 4.00, обратная опция — за 1.25.

Роберт Левандовски, &laquo;Барселона&raquo;. «Валенсия» — не лучший соперник после поражения в класико. К тому же у «Барселоны» перестал забивать Левандовски

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Синерубашечники» без больших проблем обыграли «Кэпс» в трех предыдущих встречах. Интрига жила только во втором матче, когда «Нью-Йорк» добыл успех лишь с минимальным перевесом (4:3). Во всех остальных поединках коллектив Питера Лавиолетта побеждал с разницей минимум в две шайбы, а в двух разборках из трех отличился четыре раза. У «Рейнджерс» действительно все в порядке с атакой: по итогам регулярки чаще них (3,39 гола в среднем за три периода) шайбы забрасывали всего шесть команд.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (3.5) за 2.35.

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