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Сегодня, 08:15

«Вашингтон» — «Питтсбург»: команды Овечкина и Малкина дадут жару

Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Getty Images
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14 октября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталс» стартует в новом регулярном сезоне НХЛ. Столичный клуб сойдется с «Питтсбург Пингвинз», за который выступает другой россиянин Евгений Малкин. Игра пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» и начнется в 2.30 по московскому времени. В России легально не показывают заокеанскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.60, что составляет примерно 37% вероятности. Выигрыш гостей доступен за чуть меньшие 2.38 (41%), котировка на ничью — 4.10 (22%).

Триумф «Вашингтона» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.95, этот рынок на «Питтсбург» оценен в 1.84.

Также вы можете взять один из вариантов результата с учетом форы: Ф1(1.5) — за 1.40, Ф2(-1.5) — за 2.92.

Тотал больше 6.5 гола доступен за 2.06, ТМ 6.5 — за 1.76.

Рынок на овертайм предложен за 4.10, обратный вариант можно взять за 1.22.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Питтсбург»

Команды нередко играли друг с другом результативно: в половине из последних 10 встреч забрасывали минимум семь шайб на двоих, а отметку в шесть голов пробили в семи поединках. К тому же соперники обладают звездными игроками атаки: за «Кэпс» разрывает Овечкин, который в прошлом сезоне набрал 75 результативных действий. Главная угроза «Пенс» — Сидни Кросби (93 балла по «гол+пас» в прошлом сезоне) и Евгений Малкин (83).

Рекомендуемая ставка: ТБ 6 за 1.70 (если команды отличатся шесть раз, случится возврат).

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