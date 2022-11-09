Эксперты оценили вероятность гола Овечкина в матче НХЛ против «Питтсбурга»

10 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, соперник — «Питтсбург Пингвинз», за который выступает Евгений Малкин. Игра пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», время начала — 3.30 мск. В России не показывают матчи НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у гостей чуть больше шансов на победу: поставить на успех «Питтсбурга» в основное время можно с коэффициентом 2.23, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш хозяев доступен с котировкой 2.70 (36%), ничья идет за 4.50 (21%).

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Овечкин — лучший бомбардир «Вашингтона» в этом сезоне: за 14 матчей регулярки Александр наклепал 13 результативных действий. Россиянин отличался в семи последних встречах, в которых оформил 5+2 по системе «гол + пас». В прошлой игре с «Эдмонтон Ойлерз» нападающий забил и отдал голевую передачу на победную шайбу Евгения Кузнецова.

По мнению экспертов, Овечкин — наиболее вероятный бомбардир в составах обеих команд. Поставить на гол россиянина можно с коэффициентом 1.60. Рынок на то, что Александр не забьет, идет за 2.10.

Нападающий только в двух матчах сезона оформил больше одного результативного действия: с «Эдмонтоном» настрелял 1+1, против «Ванкувер Кэнакс» — 2+2. Тотал результативных баллов Овечкина больше 1.5 можно взять за 2.55, ТМ 1.5 — за 1.45.

Овечкин уже сильно отстал от лучших бомбардиров НХЛ этого сезона: Коннор Макдэвид — лидер лиги по набранным очкам — настрелял уже 27 баллов (13+14). При этом Александр борется за звание лучшего снайпера в истории НХЛ: забросил уже 788 шайб, у рекордсмена Уэйна Гретцки 894 гола. Поставить на то, что Овечкин побьет достижение канадца, можно с коэффициентом 2.20.