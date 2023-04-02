Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Вашингтон» — «Рейнджерс»: мотивированные Панарин и Тарасенко задавят Овечкина с Кузнецовым

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Рейнджерс» 2 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
Владимир Тарасенко и Артемий Панарин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

2 апреля в НХЛ состоится битва между командами Александра Овечкина и Артемия Панарина — «Вашингтон» на «Капитал Уан Арене» сразится с «Рейнджерс». Игра начнется в 20.00 по московскому времени. В России она показана не будет.

Сергей Федоров. ЦСКА четырежды оседлал удачу в плей-офф. Но СКА не простит команде Федорова слабости

Букмекерская компания Olimpbet считает «Рейнджерс» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.26, вероятность исхода — примерно 44%. Успех «Вашингтона» предложено оформить за 2.75 (36%), ничью — за 4.10 (20%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Кэпиталз» в случае положительного для них результата обернется выигрышем 2750 рублей.

«Вашингтон» одолел «Рейнджерс» в четырех из пяти предыдущих домашних матчей. Условие «хозяева не проиграют» оценено в 1.63.

Несмотря на не лучшие результаты, игры с участием «Кэпиталз» радуют фанатов результативностью — в девяти из 10 предыдущих было заброшено не менее шести шайб. Поэтому обратите внимание на ТБ 5.5 за 1.71.

При этом в последних двух матчах столичная команда забросила всего две шайбы — по одной в каждой игре. ИТМ1 (2.5) идет за 2.06, ИТБ1 (2.5) — за 1.75.

Победу хозяев с учетом овертайма можно забрать за 2.06, гостей — за 1.75.

Даниил Медведев. Янник Синнер — Даниил Медведев: итальянец впервые за шесть матчей обыграет россиянина и заберет трофей

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Рейнджерс»

Хотя «Вашингтон» проиграл команде из Нью-Йорка всего один домашний матч из пяти последних, те успехи случились еще до кризиса столичных. Сейчас Овечкин и компания находятся в состоянии мякиша — из семи предыдущих встреч в НХЛ они уступили в шести. А плей-офф отдаляется все сильнее — отставание от занимающего спасительную четвертую строчку в Столичном дивизионе «Айлендерс» уже 10 очков.

Единственная реальная мотивация «Вашингтона» — помочь Овечкину еще сильнее приблизиться к Гретцки. А вот перед «Рейнджерс» маячит возможность стать вторыми или даже выиграть дивизион, потому что «Нью-Джерси» и «Каролина» всего в пяти и шести очках впереди соответственно. И хотя два последних матча Панарин с Тарасенко проиграли, до этого у них были семь побед в восьми встречах. Обыграть размякший «Вашингтон» им точно по силам.

Рекомендуемая ставка: победа «Рейнджерс» за 1.75.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ак Барс» чуть не упустил победу в первом матче серии
«Колорадо» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2023 года

СКА — ЦСКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 2 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире