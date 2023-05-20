Прогнозы на спорт
20 мая, 17:15
21 мая пройдет боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни за звание абсолютного чемпиона мира. Бойцы схлестнутся в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena, схватка начнется не раньше 06.00 по московскому времени. В России легально это событие посмотреть невозможно.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают американца фаворитом: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.55, что составляет примерно 63% вероятности. 24-летний файтер еще не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере. Успех Ломаченко предложен с котировкой 2.90 (33%). Ничья идет за 15.0 (4%).
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Аналитики слабо представляют, что поединок завершится досрочно: поставить на преждевременное завершение боя можно за 4.05, обратный вариант предложен за 1.22. Боксеры действительно не слишком часто финишируют оппонентов: американец последнюю досрочную победу одержал в 2019-м, украинец — в 2021-м.
Также доступны ставки на метод победы конкретного бойца: финиш от Хейни доступен за 8.00, от Ломаченко — за 7.00. Все же Василий чаще вырубал соперников, а вот у Девина в последних 10 боях восемь побед решением.
Еще предложены ставки на связки раундов, в которых может завершиться поединок:
• развязка в 10-12 раундах оценена в 7.50;
• в седьмом-девятом — за 10.0.
Молодой американец действительно выглядит серьезным фаворитом: он свежее соперника на 11 лет, но при этом на профессиональном уровне провел больше поединков. Предстоящий бой станет для него 30-м, для украинца — 20-м. И при этом Хейни еще никому не проигрывал, тогда как у Ломаченко в активе два поражения. Также Девин стремительно собирает пояса: он уже чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring.
Рекомендуемая ставка: победа Хейни за 1.55.
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