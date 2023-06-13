14 июня состоится, возможно, заключительный матч сезона в НХЛ. В пятой игре финала Кубка Стэнли «Вегас» на «T-Мобайл Арене» сыграет с «Флоридой». Встреча начнется в 03.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет в серии пограничный — 3:1 в пользу «Голден Найтс».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Вегас» серьезным фаворитом встречи. На победу хозяев в основное время выставлен коэффициент 2.03, вероятность этого исхода — приблизительно 49%. Ничья идет за 4.41 (21%), успех «Флориды» — за 3.28 (30%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 3280 рублей, а чистая прибыль составит 2280 рублей.

Вариант «Флорида» не уступит по итогам трех периодов" оценен в 1.79. Правда, гостям удалось это только в двух из последних семи игр против «Вегаса».

Тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.78, ТМ 5.5 — за 2.03.

Успех «Пантерз» с форой (+1.5) идет за 1.54. При этом выигрыш «Голден Найтс» с разницей в два и более гола предложено оформить за 2.43. В первых двух матчах серии команде из Невады удалось разгромить соперника 5:2 и 7:2.

Победу «Вегаса» с учетом овертайма можно взять за 1.58, успех «Флориды» — за 2.36.

Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Флорида»

По итогам третьего матча показалось, что «Флорида» способна вернуться в борьбу за Кубок Стэнли, но эта оценка оказалась обманчивой. В четвертой игре «Вегас» довольно уверенно разобрался с соперником, несмотря на скользкий счет 3:2 — к концу второго периода «Голден Найтс» вели 3:0 и немного расслабились.

При счете 3:1 серия вернулась в Неваду, и здесь для «Вегаса» будет принципиально добить противника. В этот раз они вряд ли дадут слабину. Для «Флориды» же все печально: Бобровский не тащит, а статистика не в пользу его команды. На льду соперника «Пантерз» до сих пор ни разу не побеждали: уступили во всех семи матчах, шесть раз — в основное время.

Рекомендуемая ставка: победа «Вегаса» в матче за 1.58.

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