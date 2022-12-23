24 декабря в матче регулярного чемпионата НХЛ сыграют «Вегас» и «Сент-Луис». Игра начнется в 6.00 по московскому времени на «Ти-Мобил Арене», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на их победу можно за 1.98, это примерно 50% вероятности. Успех гостей оценили в 3.10 (32%), ничью — в 4.60 (18%).

При ставке в 1000 рублей на «Блюз» в случае положительного исхода выплата составит 3100 рублей.

21 декабря прервалась четырехматчевая победная серия «Блюз», их разгромил «Кракен». Если считаете, что гости быстро оправятся и не проиграют на выезде — оформите ставку за 1.83.

Победа «Вегаса» с учетом овертайма и буллитов идет за 1.63, такая же линия на «Сент-Луис» предложена за 2.40.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.57, Ф2(0) — за 2.47.

Эксперты не сомневаются, что матч получится результативным — тотал больше 5.5 шайб можно взять за 1.67. Минимум шесть шайб забивалось в каждом из четырех прошедших матчей «Блюз».

Верите в гол на первой минуте? Такой вариант можно взять за 10.5.

Гол от Владимира Тарасенко можно взять за 1.62, от Ивана Барбашева — за 2.03.

Прогноз и ставка на матч «Вегас» — «Сент-Луис»

И «Вегас», и «Сент-Луис» играют нестабильно. С 29 ноября у «Блюз» семь поражений и пять побед, в том числе уместилась виктория со счетом 7:4 над соперниками из Нью-Йорка. Лишь раз за этот период «Сент-Луис» сыграл скучный матч — победил 1:0 «Нэшвилл», в остальных играх было забито пять шайб и выше.

У «Вегаса» близкая ситуация — с конца ноября у них семь побед и пять поражений. И сплошь результативные матчи, в самом «скучном» из них было забито три шайбы. Но были и игры с девятью оформленными голами. Команды забивать (и пропускать) умеют — лучше ставить на результативность.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 5.5 шайб за 1.67.